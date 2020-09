Theater spielt an der Nordwolle

Delmenhorst Die Bremer Theatergruppe Interaktiwo zeigt am Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag, 13. September, um 15 Uhr im Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur einen ungewöhnlichen Perspektivwechsel. Das szenische Spiel findet auf dem Außengelände der Nordwolle statt. Treffpunkt ist der Eingang des Fabrikmuseums.

Der Reporter Rudi Hanfstängl, gespielt von Karoline Lentz, begegnet bei seinen Recherchen in der historischen Stätte kauzigen Handwerkern und knorrigen Landschaftsgärtnern, gespielt von Christine Renken, die aus ihrer Sicht berichten, was dieses Unternehmen in der Stadt bewegt hat. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung unter Telefon 04 22 1/2 98 58 20 gebeten. Der Eintritt ist frei.