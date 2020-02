Delmenhorst Unbekannte haben in Delmenhorst 11 ausgewachsene Hauskatzen in Kartons gesperrt und in der Westfalenstraße abgestellt. Das teilt die Polizei mit.

Demnach wurden Passanten am Mittwochabend durch Kratzgeräusche auf sechs auf einer Grünfläche vor einem Mehrfamilienhauskomplex abgestellte Kartons in der Westfalenstraße aufmerksam und informierten die Polizei. Die Beamten fanden dann in den sechs mit Luftlöchern versehenen Kartons 11 ausgewachsene Hauskatzen in einem gepflegten Zustand. Sie wurden in die Obhut eines Tierheims übergeben.

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, die die Katzen offenbar ausgesetzt hat, oder verdächtige Fahrzeuge zwischen 23 und 0 Uhr beobachten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.