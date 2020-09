Tierschutz: Worauf es bei der richtigen Vogelfütterung ankommt

Delmenhorst Gestreift, schlicht oder bunt: Wer mit offenen Augen in der Natur spaziert, kann nun öfter Federn entdecken. Das sind die Ergebnisse der Mauserzeit.

Was bedeutet die Mauserzeit im Tierreich ?

Bei der Mauserzeit handelt es sich um den Federwechsel. Dies kann zum einen passieren, weil sie abgenutzt sind oder, weil ein Wechsel vom Jugend- zum Erwachsenenkleid oder vom Winter- zum Frühjahrskleid notwendig ist, erklärt Uwe Handke, Biologe beim Naturschutzbund Delmenhorst. Wechsel finden zu unterschiedlichen Zeiten statt.

Welche Federn kann man in Delmenhorst finden ?

In Delmenhorst könne man von vielen Vögeln regelmäßig Federn finden, ist sich der Ornithologe sicher. „Bei den größeren Federn kann man oft schon an der Färbung und Form unterscheiden“, sagt er. Große, graue Federn würden beispielsweise auf einen Graureiher hindeuten, lange braune auf Fasane. Bei größeren schwarzen Federn könne man von Krähen ausgehen. „Braune Federn mit Streifenmuster sind oft von Greifvögeln wie Mäusebussard“, erklärt Handke. Bei den kleineren Federn ist die Bestimmung zumeist schwer. Wer sich näher damit beschäftigen will, dem empfiehlt Handke ein Fachbuch.

Was sollte man als Spaziergänger beachten ?

„Der Federwechsel ist sehr energieaufwendig und zur Brutzeit brauchen die Vögel die Energie zur Aufzucht des Nachwuchses“, sagt Uwe Handke. Bei den meisten Vogelarten findet der Federwechsel nacheinander statt, so dass sie noch flugfähig bleiben. Bei anderen Vogelarten verläuft der Federwechsel aber fast gleichzeitig, so dass sie vier bis sechs Wochen lang kaum noch fliegen können. Spaziergänger sollten ihre Hunde anleinen und etwas Abstand zu den Vögeln einhalten.

Brauchen die Tiere Unterstützung ?

Um die Vögel bei der Mauserzeit zu unterstützen, kann man ein kleines Futterhäuschen mit Samen aufstellen. „Dabei ist jedoch auf artgerechtes Futter zu achten“, sagt Handke. Wasservögel dürfen kein Obst fressen. Die Futterstellen sollten unbedingt sauber sein, damit sich keine Krankheiten verbreiten. Eine Fütterung von Enten im Park sollte man unterlassen, da dies zu einer zu starken Verschmutzung der Gewässer führt.