Tierschutzverein Delmenhorst Erinnert Halter: Kastrationspflicht gegen ungewollte Katzenbabys

Delmenhorst Frühjahrszeit ist Kätzchen-Zeit. „Leider kommen viele Katzenbabys ungewollt auf die Welt“, heißt es in einer Mitteilung des Tierschutzvereins Delmenhorst und der Katzenhilfe Bremen. Der Grund dafür sei, dass viele Halter ihre Katzen und Kater im fortpflanzungsfähigen Alter zu spät oder gar nicht kastrieren lassen und die Kätzinnen bei Freigang schnell schwanger werden. „Dann ist der Katzenjammer groß und es stellt sich immer wieder die Frage, wohin mit den Kleinen?“, so der Tierschutzverein. Seit Oktober 2010 gibt es in Delmenhorst die Kastrations- und Chippflicht für freilaufende Katzen und Kater.

Tierschutzverein und Katzenhilfe möchten deshalb alle Katzenhalter erneut darauf hinweisen, ihre Katzen beim Tierarzt kastrieren zu lassen. Denn wer sein Tier ohne Kas­tration nach draußen lässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden kann.

Leider sei auch nach fast zehn Jahren Kastrationspflicht keine Entschärfung der vielen wildlebenden Katzen in Delmenhorst zu bemerken. „Wenn diese vom Menschen ungewollt geborenen Kätzchen Pech haben, werden sie von verantwortungslosen Menschen einfach irgendwo ausgesetzt“, so der Verein. Sie landeten auf der Straße, in wilden Gärten, unter Buschwerk, in leerstehenden Schuppen, auf unübersichtlichen Abstellflächen oder sogar auf Müllkippen. Ohne Bezug zu Menschen würden sie sehr scheu. Und sie vermehrten sich ohne Kontrolle weiter. Im vergangenen Herbst habe es zum Beispiel eine Stelle im Stadtgebiet gegeben, an der allein 30 besitzerlose Katzen, Kater und Kätzchen gefunden, in Pflege genommen und kastriert worden seien. Das sei nur eine Stelle von vielen.

Diese vergessenen „Niemandskatzen“ seien eine große Belastung für den Tierschutzverein und die Katzenhilfe, die „alles versuchen, um zu helfen“. Doch das sei allein nicht zu schaffen.

Informationen erteilt das Veterinär- und Ordnungsamt der Stadt Delmenhorst unter Telefon 0 42 21/99 22 50.