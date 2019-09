Delmenhorst Die Motivationen von Frauen, nach einer Berufsauszeit in den Job zurückzukehren sind vielfältig. Und der Weg dorthin ist nicht immer leicht, wie die Verantwortlichen der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft wissen. Familienförderung und Integration, diese Ziele verfolgt der Trägerverein in der Stadt Delmenhorst, der Stadt Oldenburg sowie im Landkreis Oldenburg.

Viele Migrantinnen

Dass das vor allem in Delmenhorst besondere Herausforderungen mit sich bringt, weiß Petra Borrmann, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Delmenhorst: „Im Gegensatz zu anderen Regionen haben wir hier eine andere Bevölkerungsstruktur. In Delmenhorst leben viele Frauen mit Migrationshintergrund. Das bringt nicht selten sprachliche Probleme mit sich. Es macht den Einstieg in die Arbeitswelt schwieriger.“

Aufs Lebens geschaut

Borrmann betont, bei einer Beratung durch die Koordinierungsstelle würde auf die gesamte Lebenssituation der Frauen geachtet. „Es muss alles berücksichtigt werden. Die Diversität zeichnet die Stadt aus und deshalb ist es wichtig, dass es unser Angebot gibt“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Nur so könnten Frauen nach einer Auszeit wieder erfolgreich Fuß fassen.

In Delmenhorst nahmen in der ersten Hälfte des Jahres bereits 160 Frauen an Seminaren der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft teil. Dazu kommen noch 175 Einzelberatungen in den sechs Monaten. Das Programm des Trägervereins Frauen und Wirtschaft für die zweite Jahreshälfte bietet wieder viele hilfreiche Seminare und Vorträge, die Frauen weiterbringen sollen.

Die neuen Seminarangebote beziehen sich auf Weiterbildungsmaßnahmen und die Unterstützung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. „Es gibt noch viel zu tun“, sagt Borrmann. Vor allem, wenn Frauen ein eigenes Unternehmen gründen wollen, hilft die Koordinierungsstelle. „Sowohl erste Gespräche über eine Idee als auch konkrete Vorbereitungen, zum Beispiel auf den Termin bei der Bank, deckt die Beratung ab“, erläutert Borrmann.

Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein Thema. „Die Phasen, in denen Frauen aus dem Beruf gehen für ihre Kinder, werden immer kürzer“, so Borrmann weiter.

„Frauen gründen kleiner“

Bei der Gründung eines eigenen Geschäftes bemerkt Claudia Becker, Geschäftsführerin des Trägervereins Frauen und Wirtschaft, klare Unterschiede zu Männern. „Frauen gründen kleiner, durchdachter und mit weniger Kapital als Männer“, sagt sie. Dafür gingen Frauen auch seltener in Konkurs.

Schon positiv angenommen sehen beide Frauen die Elternzeit für Männer. Die acht Wochen Auszeit vom Job seien schon sehr akzeptiert in der Gesellschaft. „Dennoch sind andere Länder da schon ein ganzes Stück weiter“, sagt Borrmann.

Alle Kurse im neuen Programmheft werden durch EU- und Niedersachsen-Fördergelder zu einem subventionierten Preis angeboten. Das teuerste Seminar kostet 20 Euro. Das neue Programm gibt es online oder unter anderem bei der Stadtverwaltung, Rathausplatz 1, in Delmenhorst.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie unter www.frauen-und-wirtschaft.de