Trauer um Berthold Bellersen

Delmenhorst Der Förderkreis Industriemuseum Delmenhorst trauert um sein langjähriges Mitglied Berthold Bellersen. Bellersen verstarb im Alter von 91 Jahren. „Berthold ist dem Förderkreis 1990 beigetreten und hat in rund 25 Jahren zahllose Führungen im Außenbereich der Nordwolle, in der Museumsbaustelle und im Fabrikmuseum Nordwolle ab dessen Eröffnung im September 1996 durchgeführt“, schreibt Friedrich Hübner, Vorsitzender des Förderkreises. Bei den Gästen der Führungen sei seine authentische, mit eigener Kenntnis, einer Prise Schalk und Erinnerungsanekdoten gespickte Art immer gut angekommen. „Wir werden Berthold in guter Erinnerung behalten.“