Trauungen: Schon ein Jahr im Voraus Hochzeitstermin sichern

Delmenhorst Heiratswillige Paare können künftig ihren Wunschtermin für die Hochzeit bereits ein Jahr im Voraus beim Standesamt reservieren. Die neue Regelung gilt seit 1. Mai. Bisher war die Terminauswahl nur zusammen mit der formalen Anmeldung zur Eheschließung und damit erst ein halbes Jahr vorab möglich.

Reservierungen werden sowohl für Trauungen im Trauzimmer des Standesamts als auch für das Gartenhaus auf der Burginsel, die Turbinenhalle auf der Nordwolle und die Markthalle entgegengenommen. Die möglichen Termine für die drei Sonderorte werden immer rechtzeitig vorher auf der städtischen Internetseite www.delmenhorst.de veröffentlicht.

Damit alle Paare dieselbe Chance auf möglicherweise besonders begehrte Termine haben, beginnt die Reservierungsfrist für einen Tag jeweils exakt ein Jahr vorher um 0 Uhr. Wer sich um 23.59 Uhr meldet, ist noch zu früh dran, ab Mitternacht gilt dann: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Nach den Erfahrungen von Standesamts-Leiterin Anja-Müller-Mühlpfort waren in der Vergangenheit immer wieder mal beliebte Termine schon nach wenigen Minuten ausgebucht.

Wer also sichergehen will, sollte gleich nachts per E-Mail an die Adresse standesamt@delmenhorst.de reservieren. Bei Eingang auf elektronischem Weg meldet sich das Standesamt zeitnah zurück und teilt mit, ob es geklappt hat – oder falls nicht, welche Ausweichmöglichkeiten es noch gibt.

Telefonische Vormerkungen unter Telefon 04221/99-2371 oder -2378 sind ebenfalls möglich – nur dass morgens bei Dienstbeginn der Lieblingstermin eben schon weg sein könnte. Wunschtermine können außerdem grundsätzlich auch persönlich reserviert werden. Von diesem Weg sollte während der aktuellen Corona-Krise allerdings kein Gebrauch gemacht werden.

Die Reservierung des Wunschtermins ersetzt nicht die Anmeldung zur Eheschließung. Sie ist weiterhin erst ein halbes Jahr im Voraus möglich. Für diese Anmeldung sind dann auch verschiedene Unterlagen vorzulegen, die für die Terminbuchung noch nicht nötig sind. Bei der Reservierung müssen beide Namen und Geburtsdaten, Postadresse und Telefonnummer angegeben werden.