Delmenhorst Wie laufen Hochzeiten in verschiedenen Religionen ab? Welche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten gibt es? Das erfahren Interessierte am Reformationstag, 31. Oktober, von 15 bis 17 Uhr beim interreligiösen Treffen in der Delmenhorster Markthalle.

Die Veranstalter wählten das Thema „Hochzeit“, weil es etwas Positives ist. „Und es ist jedem vertraut“, erklärt Marianne Etrich, Pastoral Referentin der katholischen Kirche. Drei Paare werden erzählen, wie sie als Muslime, Juden und Christen geheiratet haben. „Damit können die Leute direkt ins Gespräch kommen“, sagt Thomas Meyer von der Stadtkirche. Im Anschluss gibt es bei Kaffee, Kuchen und Musik aus den verschiedenen Gemeinden ebenfalls Zeit zum Austausch.

Ziel des Treffens ist es, Personen aus verschiedenen Religionen miteinander bekannt zu machen. Wenn Menschen nach dem Nachmittag die Markthalle verlassen und wenigstens eine Person neu kennengelernt haben, sei das ein Erfolg, so Meyer. „Wir versuchen durch solche Aktionen, die Begegnungen in der Gesellschaft zu vertiefen.“

Laut Pedro Benjamin Becerra von der jüdischen Gemeinde stehen die Religionsgemeinschaften in Delmenhorst im engen Kontakt. Das interreligiöse Treffen soll regelmäßig wiederholt werden.