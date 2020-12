Treffen von Insgesamt 20 Personen: Polizei löst in Delmenhorst erneut private Feiern auf

Delmenhorst Erneut hat die Polizei in Delmenhorst private Feiern mit insgesamt 20 Menschen aufgelöst. Den Beamten wurde am Freitag gegen 0.09 Uhr eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus an der Braker Straße gemeldet. Vor Ort trafen sie dann sieben Personen aus unterschiedlichen Haushalten an. Zu einer weiteren Ruhestörung wurden die Polizisten gegen 1.52 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Hindenburgstraße gerufen. Dort feierten 13 Personen aus verschiedenen Haushalten zusammen. Beide Feiern wurden von der Polizei beendet sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet.