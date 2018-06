Delmenhorst Das Aktionsbündnis „Rettet die Graft“ sieht sich nach der Informationsveranstaltung der Stadtwerkegruppe zur Wiederaufnahme der Trinkwasserförderung in der Graft (NWZ berichtete) in weiten Teilen bestätigt. Jetzt stehe fest, dass auch die Fachleute davon überzeugt seien, dass Trinkwasser bei entsprechender Aufbereitung in geforderter Qualität in der Graft gewonnen werden könne, schreibt Bündnis-Sprecher Heiko Honisch in einer Pressemitteilung. Der Rat habe klug entschieden, als er 2015 die Wiederaufnahme der Trinkwasserförderung in der Graft gefordert hat.

Auch der Trinkwasser-Mehrbedarf, Voraussetzung für einen Wasserrechtsantrag, sei jetzt allgemein anerkannt. Der Bedarf könnte sich nach Berechnung des von den Stadtwerken beauftragten Ingenieurbüros in den kommenden zehn Jahren von rund 4,2 Millionen Kubikmetern auf 5,6 Millionen Kubikmeter erhöhen, auch wegen der weiter steigenden Einwohnerzahl Delmenhorsts.

Beruhigend sei auch die – wenn auch vorläufige – vom Fachgutachter formulierte Annahme, dass auch aus 60 Metern Tiefe gefördertes Rohwasser sich regulierend auf das Oberflächenwasser auswirken werde. Würde sich die Annahme des Fachgutachters bestätigen, könne das Problem fehlenden Trinkwassers für die Stadt und Erhalt der Graft auf einen Schlag gelöst werden, so wie es sich viele Delmenhorster wünschten.

Bestätigt worden sei auch, dass das Grundstück des alten Wasserwerks für ein neues Wasserwerk ausreichend bemessen sei.

Zu den doch sehr hohen Planungs- und Baukosten für das neue Wasserwerk (18,3 Millionen Euro inklusive neuer Brunnen) meint Honisch: „Lieber so und die Ausschreibungsergebnisse fallen günstiger aus.“