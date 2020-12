Über Balkon in Haus eingebrochen

Delmenhorst Unbekannte Täter sind laut Polizei am Samstag zwischen 13.45 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus am Annenheider Damm in Delmenhorst eingebrochen. Über ein Flachdach kletterten sie auf den Balkon und hebelten dort eine Tür auf. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Erdgeschoss. Entwendet wurde offensichtlich nichts.