Delmenhorst Ein unbekannter Täter hat am Montag gegen 14.45 Uhr einen Kiosk an der Stedinger Straße in Delmenhorst überfallen. Laut Polizei soll er eine 63-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und angeschrien haben, als er den Inhalt der Kasse forderte.

Der Täter flüchtete schließlich ohne Beute aus dem Kiosk in Richtung Schönemoorer Straße. Zeitgleich fuhr der Eigentümer des Geschäftshauses mit einem Auto vor den Kiosk, wurde auf den Mann aufmerksam gemacht und nahm die Verfolgung auf. In der Schillerstraße verlor er ihn laut Mitteilung der Polizei aus den Augen. Einen Augenblick später fuhr eine Streifenbesatzung der Polizei Delmenhorst am Standort des Eigentümers vorbei. Er konnte den Beamten eine genaue Personenbeschreibung und die Fluchtrichtung mitteilen.

Auf einem Fußweg zwischen der Mühlen- und der Schillerstraße trafen die beiden Beamten auf einen jungen Mann, der gerade die Kleidung wechselte und auf den die Beschreibung passte. Der 17 Jahre alte Bremer wurde vorläufig festgenommen. Für die weitere Aufarbeitung der räuberischen Erpressung wurde er zur Dienststelle gebracht.

Der Fluchtweg des jungen Mannes wurde nach dem Messer abgesucht. Dabei wurde auch die nahe Welse durchwatet.

Zeugen, die zwischen 14.45 und 15 Uhr im Bereich der Stedinger Straße, Schönemoorer Straße und Schillerstraße unterwegs waren und Hinweise zum Tathergang geben können oder die Flucht des Täters beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.