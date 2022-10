Ermittlungen in Delmenhorst: Polizei sucht Kiosk-Räuber mit Foto und Video

Delmenhorst Nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk im März diesen Jahres sucht die Polizei Delmenhorst mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem bislang unbekannten Täter.

Der Unbekannte hatte am Samstag, 26. März, kurz vor 16 Uhr den Kiosk an der Schönemoorer Straße betreten. Er hielt der Mitarbeiterin eine Pistole vor und forderte das Bargeld aus der Kasse. Mit dem Geld flüchtete der Täter auf einem Fahrrad in Richtung August-Hinrichs-Straße.

Der Mann soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, etwa 1,70 bis 1,75 groß und von kräftiger Statur.

Wie auf den Bildern zu sehen ist, trug er zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas und einen schwarzen Pullover der Marke „TruePassion“ mit der Rückenaufschrift „CV Army“.

Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

