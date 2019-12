Delmenhorst Eine deutlich positive Entwicklung kann die Reservistenkameradschaft Delmenhorst bei den Sportabzeichen-Abnahmen verzeichnen. Die erworbenen Sportabzeichen wurden bei einer feierlichen Übergabe an die Absolventen überreicht. An den 21 Abnahmetagen hatten sich 441 Sportler beteiligt. Insgesamt 109 Sportabzeichen wurden in dieser Zeit von den fleißigen Sportabzeichen-Abnehmern abgenommen.

Dabei erhielten folgende Sportler das Sportabzeichen schon über 25-mal: Ralf Harfst (27-mal), Udo Speiser (29), Norbert Böse und Hartmut Oettel (33), Horst Albers (36), Dieter Runge (40), Wilfried Slechta (43) und Karl Müller (53).

Neuanmeldungen bei Udo Speiser unter Telefon 04221/82954 oder u.speiser@arcor.de.