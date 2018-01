Delmenhorst Zwei neue Räume sind entstanden, so gut wie alles wurde erneuert. Nach mehr als einem Jahr ist der Umbau des Tanzzentrums Goethestraße abgeschlossen. Es erstrahlt in neuem Glanz und das soll mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden. Besitzer Thomas Kranz lädt dazu am Samstag, 20. Januar, von 12 bis 16 Uhr ein. Dabei ist er nicht allein.

Auch die Tanzsportabteilung des TV Jahn Delmenhorst von 1909, die Ballettschule Arabesque, die Tanzschule Jacek Lennard und Claudia Müller-Wening, die Zumba-Kurse gibt, sind mit von der Partie. Denn seit circa sechs Jahren besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten – einmalig für Delmenhorst.

Umfangreicher Umbau

Mehr als 1000 Tänzer lernen und proben an sieben Tagen in der Woche in den Räumen des Tanzzentrums. Von Hip-Hop, Videoclip-Dancing, Ballett, Fitness-Kursen bis hin zu Latein- und Standard-Formationstanz ist alles dabei. Dafür musste mehr Platz her. 150 bis 290 Quadratmeter groß sind die vier Tanzsäle des Zentrums an der Goethestraße 1. Um diesen umfangreichen Umbau über die Bühne zu bringen, packte Besitzer Thomas Kranz selbst mit an. „Wir haben viel Eigenarbeit geleistet. Gerade alles nach den neuen Brand- und Lärmschutzgesetzen umzusetzen hat länger gedauert als gedacht. Aber es hat sich gelohnt“, erklärt er.

Kurz vor Weihnachten wurde der Umbau abgenommen – jetzt kann das Tanzbein geschwungen werden. Dabei sehen sowohl Besitzer als auch alle Pächter das Tanzzentrum als eine Versammlungsstätte. Wie das genau aussieht, können sich Interessenten am 20. Januar selber anschauen. Denn neben Kaffee und Kuchen sind auch die Säle geöffnet. Alle Tanzgruppen planen kleine Auftritte für die Besucher, die sich von dem Können der Tänzer selbst überzeugen können.

Voneinander profitieren

Für Jochem Flege, Geschäftsführer des TV Jahn, und Ursula Sander, Abteilungsleiterin der Tanzsportabteilung, war schon vor einigen Jahren – am Anfang der Zusammenarbeit – klar, dass es eine langfristige Kooperation werden sollte. Dabei habe sich alles noch besser entwickelt als anfangs gedacht. „Die Tänzer profitieren hier alle voneinander. Nicht nur, dass alle unter einem Dach trainieren, sie können auch mal eine andere Tanzrichtung ausprobieren“, sagt Jochem Flege. So gebe es Tänzer, die Mitglied des TV Jahn seien und sich auch in einer anderen Gruppe, beispielsweise Videoclip-Dancing, ausprobieren.

„Je nach Bedarf verteilen wir die Belegung der Tanzsäle. Formationstänzer brauchen nämlich um einiges mehr Platz als zum Beispiel Hip-Hop-Tänzer“, weiß Thomas Kranz. So würde man sich gut ergänzen. Auch für kleinere Veranstaltungen könnte das Tanzzentrum in Zukunft genutzt werden. Noch gebe es aber keine konkreten Pläne. Momentan freuen sich alle Beteiligten, dass nun endlich wieder unter einem gemeinsamen Dach getanzt werden kann.