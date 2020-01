Delmenhorst Bei einem Rundgang durch das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur hat Museumsleiter Dr. Carsten Jöhnk seinen prominenten Gästen die Geschichte der Nordwolle präsentiert. Wenn es nach seinen Vorstellungen geht, war es das letzte Mal in der derzeitigen Erscheinungsweise.

Zu Besuch waren am Donnerstagvormittag Wissenschafts- und Kulturminister Björn Thümler (CDU), die Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (CDU) sowie der Landtagsabgeordnete Deniz Kurku (SPD).

Im Mittelpunkt stand vor allem ein Blick in die Zukunft des Nordwolle-Museums. „Seit den 90er Jahren hat sich hier nichts verändert“, erklärte Jöhnk. Deshalb feile der Museumsdirektor, seitdem er im Jahr 2015 die Stelle angetreten hatte, mit seinen Mitarbeitern an einem neuen Konzept. „Inzwischen sind wir an dem Punkt angekommen, an dem wir es verwirklichen können“, sagte Jöhnk. Für die Finanzierung seien bereits Mittel von Stiftungen beantragt worden.

Museum soll „anfassbarer“ werden

Nach den geplanten Umbauten soll das Museum „anfassbar“ werden. Dabei wollen sich Jöhnk und sein Team an sogenannten „Science Centern“ orientieren, in denen Besuchern durch eigenständiges Experimentieren technische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge nähergebracht werden. Zudem sollen geschichtsträchtige Personen mehr in den Fokus rücken.

Volle Unterstützung erhielt die Nordwolle aus der Politik. „Dieser Ort hat eine große Bedeutung für die deutsche Geschichte – nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die Zukunft“, befand Thümler. Deshalb sei eine Renovierung dringend notwendig. Neben der Dauerausstellung seien Sonderausstellungen möglich, mit denen auf aktuelle Entwicklungen reagiert werden könne.

Nordwolle über Stadt hinaus bekannt

Von seinem persönlichen Bezug zur ehemaligen Fabrik erzählte Kurku beim Rundgang. Der Ausweis seines Großvaters gehört zur Ausstellung. Dieser war als Gastarbeiter aus der Türkei nach Delmenhorst gekommen. Als „Schmuckstück“ bezeichnete Grotelüschen das Museum. „Die Nordwolle ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Es muss darum gehen, dauerhaft höhere Besucherzahlen zu generieren“, sagte die Politikerin. Sie versprach, die Stadt mit den Kosten nicht allein zu lassen, und kündigte finanzielle Unterstützung von Bund und Land an.

Das Museum wird von Schulgruppen aus ganz Niedersachsen besucht. Rund 5000 Schüler kommen pro Jahr im Rahmen des Unterrichts in die Nordwolle. „Wir haben in vielen Bereichen noch große Potenziale“, sagte Jöhnk. Die neuen Angebote sollen sich auch an Menschen mit Migrationshintergrund und ältere Generationen richten. Damit stellt sich das Museum in Zukunft breiter auf.