Delmenhorst Als Tim Berthold im Jahr 2014 als Mitarbeiter der Anonymen Drogenberatung begann, war die Nutzung von Smartphones ab der siebten Klasse üblich. Keine fünf Jahre später lässt sich ein Trend erkennen, bei dem das Smartphone noch früher genutzt wird: bei der Einschulung.

Bei einer kürzlich ausgewerteten Umfrage unter 2034 Schülern der Klassen eins bis vier aller Delmenhorster Grundschulen stellte Berthold gemeinsam mit Tobias Kanzok (Delmenhorster Jugendhilfestiftung, Sozialarbeit an Schulen), Martina Gaebel (Fachdienst Erzieherischer Jugendschutz, Iris Matthiesen (Schulsozialarbeiterin im Landesdienst) und Birgit Süßmuth (Leiterin Wilhelm- Niermann-Grundschule) fest: 71,6 Prozent der Grundschüler nutzen bereits ein Smartphone, fast die Hälfte (47,7 Prozent) besitzt ein eigenes.

Auffällig sei gewesen, dass bei der allgemeinen Nutzung kaum Unterschiede zwischen den Klassenstufen festzustellen sind. „Die Frage ist natürlich, wie sind die Kinder fähig, die Smartphones altersgerecht zu nutzen“, sagt Berthold. 62,2 Prozent von allen befragten Kindern gaben an, dass sie das Smartphone nutzen, um Spiele zu spielen. „Nur weil die Kinder heute schon pausenlos ihre Smartphones nutzen, sind sie nicht abhängig“, beruhigt Berthold. „Aber die, die später abhängig sind, haben schon ganz früh angefangen. Wir müssen somit früh ansetzen, um das zu verhindern.“

Neben dem Smartphone spielt – trotz der neuen Medien – auch das Fernsehen noch immer eine große Rolle im Leben der Heranwachsenden. 37,9 Prozent schauen vor, 70,4 Prozent nach der Schule TV. 38,5 Prozent der Grundschulkinder haben einen Fernseher in ihrem Zimmer. „Damit erhalten sie natürlich ungefilterten Zugang von nicht immer altersgerechten Sendungen“, kritisiert Kanzok.

Um Schülern und Eltern eine Unterstützung anzubieten, laufen die Planungen für eine Aktionswoche Medien an Grundschulen – an deren Ende ein medienfreier Tag stehen soll. „Wir wollen den Kindern einen sicheren Umgang mit Medien zeigen, ihnen unter anderem erklären, dass sie nicht irgendwelche Fotos ins Netz hochladen sollten und die Bedeutung von Passwörtern verdeutlichen“, sagt Kanzok. Ebenso wolle er zeigen, was man statt der Nutzung von Smartphone und Fernseher machen kann. „Gesellschaftsspiele sind in nahezu jedem Haushalt vorhanden, sie werden nur nicht genutzt. Dabei haben die Kinder großen Spaß daran“, weiß Kanzok aus Erfahrung.

Auch die Eltern sollen bei dem Projekt ins Boot geholt werden. Geplant sind lokale Elternabende, bei denen angesagte Spiele, Sicherheit im Netz und der Umgang mit Medienkonsum Thema sind. Berthold: „Bei Grundschülern sind die Eltern in der Verantwortung. Man kann von einem Erstklässler nicht erwarten, dass er seinen Medienkonsum selbst reguliert.“ Vielen Eltern seien die Gefahren, die es beim Medienkonsum gibt, gar nicht bewusst. „Wir hoffen deshalb, sie für das Thema zu sensibilisieren und für den medienfreien Tag am 22. November zu gewinnen“, so Gaebel.• In den Delmenhorster Grundschulen herrscht ein striktes Smartphone-Verbot für Schüler. „Wir sehen keine Notwendigkeit, dass die Schüler die Smartphones während der Schulzeit nutzen“, sagt die Rektorin der Wilhelm-Niermann-Grundschule, Birgit Süßmuth.