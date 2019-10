Delmenhorst Die Zukunft soll abfallärmer und damit klimafreundlicher werden. Damit das gelingt, findet am Mittwoch, 13. November, von 9.30 bis 17 Uhr in der Delmenhorster Markthalle ein Aktionstag im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung statt. Dabei gibt es wieder eine Reihe von Aktionen und Anregungen zur Wieder- oder Weiterverwendung von Produkten sowie Roh- und Werkstoffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Unter dem diesjährigen Motto „Wertschätzen statt wegwerfen – miteinander und voneinander lernen“ haben 15 Veranstalter ein Programm zum Mitmachen für Interessierte jeder Altersklasse entwickelt. „Ziel ist es, möglichst erst gar keinen Abfall entstehen zu lassen, sondern alles, was an Werkstoff vorhanden ist, als Rohstoff wiedereinzusetzen“, heißt es.

„Es wird also wieder spannend, zu welchen Ergebnissen Kreativität und Engagement für eine abfallärmere und damit klimafreundlichere Zukunft führen werden“, sagt Koordinatorin Monika Grenzdörfer vom Fachdienst Umwelt der Stadtverwaltung.

Interessenten können sich durch eine angebotene Rallye durch die Veranstaltung führen lassen. Der Vormittag des Aktionstages richte sich in erster Linie an Schulklassen ab dem vierten Jahrgang. Eine Anmeldung ist empfehlenswert. Der Fachdienst Umwelt ist unter Telefon 0 42 21/99 21 86 erreichbar. Mehr Infos und ein Anmeldeformular unter