Delmenhorst Die durch die Abfallwirtschaft Delmenhorst betriebenen drei Abfallannahmestellen im Stadtgebiet zeigen immer mehr Schwachstellen auf, die es den Delmenhorster Bürgern erschweren, ihrer Entsorgungspflicht nachzukommen. Das geht aus einer Auswertung der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH (ADG) hervor.

Die Ausgestaltung der derzeitigen Rampen entspricht nach Ansicht der ADG nicht mehr den Anforderungen von aktuellen Fahrzeugmodellen und den von vielen genutzten Kleintransportern. Die größten Probleme würde es dabei auf der Annahmestelle Burggrafendamm, aber auch an der Steller Straße geben. Einzig an der Annahmestelle Lemwerderstraße seien die Probleme Einzelfälle.

Einige Wagen würden auf dem Boden aufsetzen, zudem würde es Probleme beim Verlassen und Entladen der Fahrzeuge geben. „Fahrzeuge, die auf der Rampe ins Rollen geraten, erreichen in kürzester Zeit hohe Geschwindigkeiten, ein Ausweichen auf der Rampe ist nicht möglich“, heißt es in der Auswertung. Es sei in jüngster Vergangenheit auch zu einem Vorfall gekommen, bei dem sich ein Kunde leicht verletzt hat.

Auch führen laut ADG hohe Anlieferungszahlen zu langen Wartezeiten mit Behinderungen des Straßenverkehrs, zu erhöhter Unfallgefahr und Unzufriedenheit der Kunden auf den Betriebshöfen. Die Anzahl der Kunden, die mit größeren Fahrzeugen oder Anhängern eher große Mengen anliefern, nehme außerdem stetig zu. Die Entsorgung verschiedene Abfallarten sei zudem nur noch auf einzelnen Annahmestellen möglich. Und: Auf keiner Annahmestelle gibt es derzeit eine Kundentoilette oder die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Deshalb kommt die ADG in ihrer Auswertung zu dem Schluss, dass Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an den drei Annahmestellen zwingend erforderlich sind.

Wie diese genau aussehen sollen, wird im öffentlichen Sitzungsteil des Umweltausschusses am Dienstag, 28. Mai, 17 Uhr, im Großen Sitzungssaal im Rathaus vorgestellt.