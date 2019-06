Delmenhorst Den Stromverbrauch senken und Kosten einsparen – für viele Haushalte am Existenzminimum sind diese Themen kaum präsent. Zu teuer sind die Energiespargeräte, zu wenig wissen sie über die Einsparmöglichkeiten. Ein „Stromspar-Check“, der vor elf Jahren in Frankfurt entstanden ist und seit 2014 auch in Delmenhorst angeboten wird, kann die Stromrechnung senken. „Das Thema ist aktueller denn je“, sagt Markus Pragal, Erster Stadtrat in Delmenhorst.

In Zusammenarbeit mit dem Regionalen Umweltzentrum (RUZ) Hollen aus der Gemeinde Ganderkesee wird das Projekt unter dem Namen „Stromspar-Check aktiv“ auch in den kommenden drei Jahren fortgesetzt. Bei dem Umweltprojekt können sich einkommensschwache Familien kostenfrei von Projekt-Mitarbeitern beraten lassen. „Es ist wichtig, auch ärmere Familien beim Sparen von Strom mitzunehmen und zu unterstützen“, erklärt Ulf Moritz, Mitarbeiter am RUZ. Denn um zu sparen, müsse man zunächst Investitionen tätigen. Für einkommensschwache Familien gibt es daher kostenlose Beratungen Zuhause, bei denen auch der Verbrauch von Strom und Wasser untersucht wird.

Anhand der erhobenen Daten wird im Anschluss eine Analyse mit Einspartipps angefertigt – in der auch Energiesparartikel wie LED-Lampen, Zeitschaltuhren oder Wasserspar-Duschköpfe im Wert von bis zu 70 Euro enthalten sind. Bei Kühlschränken – sie können die größten Stromverbraucher überhaupt sein – sind unter bestimmten Voraussetzungen auch Gutscheine im Wert von bis zu 100 Euro möglich.

Das Ziel dabei ist, dass mit den Geräten und einem Energiesparplan die Stromrechnung gesenkt wird. „330 000 Haushalte haben sich in den vergangen elf Jahren in ganz Deutschland an dem Projekt beteiligt“, berichtet Jürgen Königstein von der Caritas in Frankfurt, die das Projekt initiiert hat und nun deutschlandweit koordiniert.

Auch in Delmenhorst sind erste positive Ergebnisse erkennbar. Seit Beginn des Projektes in der Stadt im Jahr 2014 haben insgesamt 434 „Stromspar-Checks“ stattgefunden, bei denen 6543 Energiesparartikel im Wert von 26 472 Euro verteilt wurden. „Dabei wird es langfristige Einsparungen der beratenden Haushalte von 529 369 Euro geben“, erklärt Ulf Moritz. Und auch die Kommune würde dabei sparen (66 855 Euro). Diese Zahlen werden anhand der Lebensdauer ausgerechnet. „Dazu können durch Tipps wie Licht ausschalten beim Verlassen des Raumes noch weitere Einsparungen kommen“, sagt Moritz. Nach mindestens einem Jahr würde es einen dritten Besuch geben, bei dem diese Zahlen überprüft würden.

Bis 2022 wollen die Projektmitarbeiter in Delmenhorst weitere Menschen motivieren, das Angebot anzunehmen. „Kontakt haben wir bisher über das Amt, die Tafel oder Kleiderkammer hergestellt“, berichtet Ulf Moritz. Auch mithilfe der Schuldnerberatung, Bildungsträgern und der aktiven Zusammenarbeit mit den Nachbarschaftsbüros würden Kontakte entstehen. Moritz sagt: „Es ist immer ein merkwürdiges Gefühl, fremde Menschen in seine Wohnung zu lassen. Diese Hemmschwelle muss erst einmal überschritten werden.“

Dazu soll am 28. August ein Arbeitskreis zur Stromvermeidung gegründet werden. „Den Stromverbrauch zu senken ist ein wichtiges Thema, das für alle eine Win-Win-Situation darstellen sollte“, sagt Markus Pragal. Und daran will man in Delmenhorst künftig noch intensiver arbeiten.