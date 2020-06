Umweltschutz: Delmenhorst radelt fürs Klima

Delmenhorst Delmenhorst nimmt in diesem Jahr vom 3. bis zum 23. Juni erstmalig an der Klima-Bündnis-Kampagne „Stadtradeln“ teil. In diesem Zeitraum können alle, die in Delmenhorst leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, mitmachen, möglichst viele Radkilometer sammeln und somit einen Beitrag zum Infektions- und Klimaschutz leisten. Anmelden können sich Interessierte ab sofort unter www.stadtradeln.de/delmenhorst.

Zur Teilnahme kann ein „Stadtradeln“-Team gegründet oder einfach dem offenen Team der Stadt Delmenhorst beigetreten werden. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen. Die gefahrenen Kilometer können entweder bequem per „Stadtradeln“-App oder auf der Webseite eingetragen werden.

Die Aktion findet in diesem Jahr trotz und auch gerade wegen der Corona-Krise statt. So stellt André Muno, Kampagnenleiter vom Klima-Bündnis, fest: „Das Fahrrad ist das derzeit sinnvollste Verkehrsmittel und ermöglicht den Menschen, die verbleibenden Alltagswege mit einem vergleichsweise geringen Infektionsrisiko zurückzulegen. Zudem fördert das Fahrrad die Gesundheit und hilft dabei, der mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens einhergehenden Langeweile entgegenzuwirken, ohne dass es dabei zu engem zwischenmenschlichen Kontakt kommt.“

Auch aus Gründen des Klimaschutzes rufen Nina Hippel vom Fachdienst Verkehr und Klimaschutzmanager Robert Gerling alle Delmenhorsterinnen und Delmenhorster zur Teilnahme auf. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Wenn rund 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa siebeneinhalb Millionen Tonnen CO2 vermeiden.

• Für Fragen oder Anregungen können sich Interessenten an Nina Hippel, Fachdienst Verkehr, Telefon 0 42 21/99 22 98 oder per E-Mail an fahrradverkehr@delmenhorst.de, sowie an Klimaschutzmanager Robert Gerling unter Telefon 0 42 21/99 28 10 oder per E-Mail an klimaschutz@delmenhorst.de wenden. Weitere Informationen zum „Stadtradeln“ gibt es auf den Internetseiten des Klima-Bündnisses: