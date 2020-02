Delmenhorst Ein Ölfilm hat sich am Dienstag auf die Delme zwischen der Straße „Am Donneresch“ und der Wassermühle in Hasbergen gelegt. Die Flüssigkeit kam aus einem Rohr am gegenüberliegenden Ufer des Kanuvereins, vermuteten die eingesetzten Feuerwehrleute.

Um eine Ausbreitung des Öls zu verhindern, war die Delmenhorster Berufsfeuerwehr angerückt. Die Einsatzkräfte setzten in Absprache mit der Wasserwirtschaft Delmenhorst zwei Ölsperren in Höhe des Mühlenkamps und im Bereich des Zulaufs ein. Zudem wurde Bindemittel in den Fluss geleitet, um die Gefahren einzuschränken.

Auch die Polizei war am Dienstag vor Ort und nahm sofort die Ermittlungen auf, um den bislang unbekannten Verursacher festzustellen. Die Polizisten entnahmen zur Beweismittelsicherung einige Gewässerproben aus der Delme. Dem Verursacher droht ein Verfahren wegen Gewässerverunreinigung.

Die Verschmutzung der Delme sei durch einen Öleintrag aus dem Entwässerungskanal der Elsflether Straße erfolgt, erklärte Stadtsprecher Timo Frers auf NWZ-Nachfrage. „Ein Verursacher der Verschmutzung konnte nicht ermittelt werden. Eventuell wurden alte Anhaftungen durch den Regen ausgespült“, kann sich Frers auch eine andere Ursache für die Verschmutzung vorstellen. Durch die Ölsperren sei der Ölfilm größtenteils aufgefangen worden.

Weitere Probleme gebe es damit nicht. „Eine Beeinträchtigung der Trinkwassergewinnung kann ausgeschlossen werden“, erklärte Frers.