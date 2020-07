Unbekannte Brandursache: Dachstuhl in Delmenhorster Reihenhaus in Flammen

Delmenhorst Der Dachstuhl eines Reihenendhauses in Delmenhorst ist am Montagabend in Brand geraten. Dabei wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Das Feuer in dem Reihenhauskomplex an der Straße Annenheider Damm brach demzufolge aus unbekannter Ursache aus. Gegen 22 Uhr bemerkte ein Spaziergänger den Rauch, der aus dem Dach des Reihenendhauses aufstieg und alarmierte die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stiegen bereits Flammen und starker, dunkler Rauch aus dem Dach des Reihenendhauses auf, berichtet die Polizei weiter. Die Bewohner des Hauses sowie die Nachbarn hielten sich schon außerhalb ihrer Häuser auf und waren unverletzt.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie die Freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst und Ganderkesee waren vor Ort und löschten das Feuer. Zudem konnten sie ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus verhindern.

Durch die Brand- und Löschwasserschäden ist das betroffene Reihenhaus nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt nun bezüglich der Brandursache.

Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Bereich geschätzt, teilt die Polizei weiter mit.