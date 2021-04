Unbekannte lassen Tresor mitgehen

Delmenhorst Einen Tresor haben Unbekannte aus einem Gebäude des Josef-Hospitals in Delmenhorst gestohlen. Laut Polizei brachen die Täter zwischen Freitag, 15.35 Uhr, und Montag, 6.35 Uhr, in das Gebäude ein und stahlen einen Tresor samt Inhalt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0 42 21/15 590 zu melden.