Delmenhorst Ein Auto touchierte ein Lkw-Fahrer mit seinem Gespann am Freitagabend gegen 20 Uhr auf der A 28 im Autobahndreieck Delmenhorst. Doch statt sich zu kümmern, fuhr der 46-jährige Lastwagenfahrer einfach weiter.

Den genauen Unfall konnte die Polizei so rekonstruieren: Zunächst befuhren der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Lettland und ein 30-jährige Delmenhorster Pkw-Fahrer die B 75 in Richtung Oldenburg. In Höhe des Autobahndreiecks Delmenhorst wechselte der Lkw-Fahrer den Fahrstreifen nach rechts und touchierte hierbei mit seinem Anhänger den neben ihm fahrenden Renault des Delmenhorsters.

Durch den Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Lkw-Fahrer. Durch einen Zeugen des Unfalls wurde er dann an einer nahegelegenen Tank- und Rastanlage an der Autobahn 28 gefunden und angesprochen. Trotz des Gespräches mit dem Zeugen setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt von der A 28 in Richtung Autobahndreieck Stuhr fort.

Kurz darauf meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen unbeleuchteten Lkw mit Anhänger auf der A1 in Richtung Osnabrück. Bei der Überprüfung durch eine Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn wurde festgestellt, dass es sich um den geflüchteten Unfallverursacher handelte.

Gegen den Lkw-Fahrer wurden Strafverfahren wegen Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg musste der Lkw-Fahrer vor Ort eine Sicherheitsleistung bezahlen. Die Schäden an den Fahrzeugen wurden durch die Polizei auf rund 3.500 Euro geschätzt. Der Pkw Renault war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.