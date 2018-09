Delmenhorst Ein zehnjähriger Junge aus Delmenhorst hat sich am Dienstag leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Das teilte die Polizei Mittwoch mit. Gegen Mittag war der Junge mit seinem Fahrrad in Delmenhorst unterwegs und wollte an einer Ampelkreuzung von der Syker Straße in die Langenwischstraße fahren.

Eine 74-jährige Frau aus Delmenhorst übersah den Jungen und erfasste ihn mit ihrem Pkw. Dabei kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht. Vorsorglich wurde er ins Krankenhaus gefahren. Die Schäden am Fahrrad sowie am Pkw waren gering.