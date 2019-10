Delmenhorst Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Annenheider Allee schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein 46-Jähriger aus Ganderkesee war mit seinem Pkw in Richtung Niedersachsendamm unterwegs. Er wollte nach links auf die A28 in Richtung Oldenburg auffahren und ordnete sich hierfür auf der Linksabbiegespur ein. Beim Abbiegen übersah er den entgegenkommenden 17-Jährigen, so dass es zur Kollision kam. Der 17-Jährige stürzte hierbei über die Motorhaube des Pkws zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt.