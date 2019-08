Delmenhorst Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen um 7.15 Uhr ein Schaden von 11 000 Euro entstanden. Laut Polizei befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Stuhr die Syker Straße Richtung stadteinwärts. An der Ampel im Kreuzungsbereich Anton-Günther-Straße/ Am Fuhrenkamp wartete verkehrsbedingt ein Transporter mitsamt Anhänger, der von einem 56-jährigen Mann aus Delmenhorst gefahren wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der Pkw-Fahrer den Transporter zu spät und fuhr auf diesen auf.

Der Pkw musste abgeschleppt werden.