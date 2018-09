Delmenhorst Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ist ein 61-jähriger Mann aus Papenburg am Sonntag gegen 15.40 Uhr mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen.

Er war mit seinem Audi auf der Autobahn 28 in Richtung Dreieck Stuhr unterwegs, teilte die Polizei am Montag mit. Zwischen den Anschlussstellen Delmenhorst-Adelheide und Delmenhorst-Hasport kam er vom linken Fahrstreifen ab und kollidierte mehrfach mit der Mittelschutzplanke. Der Audi war nach den Kollisionen nicht mehr fahrbereit, kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen und musste abgeschleppt werden.

Der 61-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Sein 10-jähriger Mitfahrer, ein Junge aus Celle, erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Unfallort war die Berufsfeuerwehr aus Delmenhorst eingesetzt.

Die Schäden am Audi wurden 5000 Euro geschätzt, so die Polizei. Die Schäden an der Mittelschutzplanke belaufen sich auf circa 3000 Euro.