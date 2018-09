Delmenhorst Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag eine 75-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall im Gneisenauweg in Delmenhorst. Die Delmenhorsterin fuhr mit ihrem Auto rückwärts ihre Auffahrt herunter und verwechselte dabei das Gas- und Bremspedal, teilte die Polizei mit. Daraufhin schleuderte der Pkw über die Straße, riss ein Bushaltestellenschild mit und kam auf einem Nachbargrundstück zum Stehen. Die Frau erlitt leichtere Schürfwunden. Die Schäden am Auto belaufen sich auf etwa 10 000 Euro. Die Schäden auf dem Nachbargrundstück wurden mit weiteren 5000 Euro angegeben.