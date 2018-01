Delmenhorst Am Montag, 1. Januar, wurde der Polizei gegen 7.05 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, das in einem in der Schollstraße gelegenen Vorgarten stand. In dem Audi fanden die Beamten den unter Alkoholeinfluss stehenden 27-jährigen Fahrer auf. Es stellte sich heraus, dass der Pkw diverse Schäden aufwies, die auf weitere Unfälle hindeuteten. Der Fahrer verursachte weitere Schäden an mindestens neun zum Teil stark lädierten Fahrzeugen in der Goerdeler Straße und der Schollstraße. Aufgrund der festgestellten Atemalkoholkonzentration wurde eine Blutprobe angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe beträgt mehrere zehntausend Euro.

Am Delmenhorster Ströhenweg brachen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag einen parkenden VW Sharan auf. Dabei entwendeten sie Feuerwerkskörper, Abschleppzubehör und Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Am Samstag, 30. Dezember, schlug ein unbekannter Täter gegen 9.30 Uhr die Windschutzscheibe eines in der Celler Straße abgestellten Ford Fiesta ein. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei mehrere hundert Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 zu melden.

In unmittelbarer Nähe einer Tankstelle ist am Silvesterabend gegen 21.20 Uhr ein Schuppen in der Wildeshauser Straße in Delmenhorst in Brand geraten. Laut Augenzeugen war eine hohe Rauchwolke sichtbar. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärt, gab es zunächst die Vermutung, im Schuppen könnten Gasflaschen gelagert sein. Das bestätigte sich nicht. Der Nahbereich des Einsatzortes wurde dennoch evakuiert. Später wurden im Brandobjekt lediglich Spraydosen gefunden. Die Bewohnerin eines nahegelegenen Mehrfamilienhauses wurde wegen Kreislaufschwäche behandelt, weiter gibt es keine Verletzten zu beklagen. Gegen 22.30 Uhr waren auch die Nachlöscharbeiten abgeschlossen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Des Weiteren wurden in der Silvesternacht drei brennende Mülltonnen in der Nutzhorner Straße, Stedinger Straße und in der Bremer Straße gemeldet.