Delmenhorst Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag in Delmenhorst gekommen. Gegen 7.50 fuhr ein 62-jähriger Mann aus Delmenhorst mit seinem Pkw von einem Grundstück aus auf den Rankenweg, meldete die Polizei am Freitag.

Dabei übersah er den VW-Tiguan einer 41-Jährigen aus Delmenhorst, welche den Rankenweg aus der Richtung Ellernstraße kommend mit einem Tiguan befuhr. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 62-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Durch den Unfall ist niemand verletzt worden.

Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.