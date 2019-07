Delmenhorst Zu einem Auffahrunfall ist es am Montag, 15. Juli, gegen 18 Uhr in Delmenhorst gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dabei fuhr ein 18-jähriger Delmenhorster mit seinem BMW aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines 57-Jährigen auf. Das passierte auf der Stedinger Straße in Richtung Stadtausgang, kurz hinter der Einmündung zur Schönemoorer Straße. Der Mercedes des 57-Jährigen wurde dadurch auch noch auf ein weiteres Auto geschoben. Der davor befindliche Toyota einer 41-jährigen Delmenhorsterin nahm so auch Schaden.

Der 18-Jährige sowie der 57-Jährige und seine 52-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften untersucht, und anschließend in Krankenhäuser gefahren. Auch die Berufsfeuerwehr wurde an den Unfallort gerufen.

Der BMW war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden an allen drei Pkw wurde auf 17 500 Euro geschätzt.