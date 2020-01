Delmenhorst Eine 40-jährige Fußgängerin ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau gegen 6.45 Uhr beim Überqueren der Düsternortstraße von einem Auto erfasst. Sie sei unvermittelt auf die Straße getreten.

Der 48-jährige Fahrer des Autos „versuchte noch, nach links auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern“, berichtete Polizeisprecherin Maria Gerbert. Durch den Aufprall erlitt die Delmenhorsterin schwerste Kopfverletzungen. Sie wurde in eine Klinik gebracht.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Düsternortstraße zwischen Cramerstraße und einem in der Nähe befindlichen Fußgängerüberweg bis 8.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Polizei führte auch eine Spurensuche durch. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.