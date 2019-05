Delmenhorst Ein alkoholisierter Mann hat am Montag gegen 17.15 Uhr einen Verkehrsunfall mit fünfstelligem Sachschaden auf der Syker Straße in Delmenhorst verursacht.

Der 37-jährige Delmenhorster befuhr laut Polizei mit einem Kleintransporter die Syker Straße von der Stadtmitte aus in Richtung B 75. In Höhe der Einmündung zur Stickgraser Allee kam er nach links vom Fahrstreifen ab, überfuhr ein Verkehrsschild und einen Ampelmast auf einer Verkehrsinsel und kam schließlich an einer Straßenlaterne zum Stehen.

Der entstandene Schaden am Transporter und den Verkehrseinrichtungen wurde auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten der Polizei Delmenhorst Alkoholgeruch beim 37-Jährigen fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Alkoholwert von über 1,6 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.