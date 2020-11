Unfall in Delmenhorst: Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Delmenhorst Ein Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Delmenhorst leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 16-jährige Harpstedter gegen 16.45 Uhr auf der Adelheider Straße stadtauswärts und wollte nach links in den Brendelweg abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw einer 65-Jährigen aus Delmenhorst und kollidierte mit ihr. Der 16-Jährige stürzte, sein Roller rutschte gegen den Wagen eines 43-jährigen Delmenhorsters. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Euro.