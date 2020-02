Delmenhorst Zwei Menschen sind bei einem Unfall im Brendelweg in Delmenhorst verletzt worden, teilt die Polizei am Freitag mit. Eine 52-Jährige aus Delmenhorst war am Donnerstag gegen 20 Uhr mit ihrem Suzuki auf dem Blücherweg in Richtung Brendelweg unterwegs. Beim Passieren der Kreuzung missachtete sie das für sie geltende „Vorfahrt gewähren“-Zeichen, da sich zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage außer Betrieb befand und auf blinkendes Gelblicht gestellt war.

Auf der Kreuzung kollidierte sie mit dem vorfahrtsberechtigten Seat einer 41-Jährigen aus Delmenhorst. Nach dem Zusammenstoß drehte sich der Seat mehrfach und kam am Fahrbahnrand in Höhe der Moorkampstraße zum Stehen. Der Suzuki kam vor der Ampel zwischen der Moorkampstraße und der Overbergstraße zum Stillstand.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten kümmerten sich bereits der Rettungsdienst sowie Ersthelfer um die Verletzungen der beiden Fahrerinnen. Die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen, die 41-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurden zur weitere Behandlung in eine umliegende Klinik gefahren.

Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt.