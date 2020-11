Unfall in Delmenhorst: Zwei Fußgänger an Ampel schwer verletzt

Delmenhorst Bei einem Unfall in Delmenhorst am Samstagvormittag sind zwei Fußgänger schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 77 Jahre alter Autofahrer gegen 10.45 Uhr vom Brendelweg nach rechts in den Blücherweg abgebogen. Dabei habe er zwei 57 und 60 Jahre alte Fußgänger übersehen, welche bei Grün über eine Ampel gingen.

Die Fußgänger wurden bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, so die Polizei. Sie kamen mit Krankenwagen nach Delmenhorst und Oldenburg in Krankenhäuse. An dem Fahrzeug entstand kein Schaden.

Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt.