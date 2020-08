Unfall In Delmenhorst: Zwei Verletzte nach Kollision mit drei Autos

Delmenhorst Zwei Verletzte und 20.000 Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagnachmittag in Delmenhorst. Eine 62-Jährige aus Delmenhorst war gegen 16.45 Uhr auf der Dwostraße unterwegs, als sie laut Mitteilung der Polizei unvermittelt auf die Linksabbiegerspur in Richtung Stedinger Straße wechselte und dabei mit dem Auto eines 82-Jährigen aus Lemwerder zusammenstieß. Der Mann hatte noch ausweichen wollen, prallte dabei aber gegen das Auto eines 64-Jährigen aus Delmenhorst.

Der 82-Jährige und seine 77-jährige Beifahrerin aus Ganderkesee erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen, teilt die Polizei mit. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Delmenhorster Feuerwehr rückte aus, weil durch die Kollision Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Bis etwa 18.30 Uhr kam es auf der Dwostraße zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 20.000 Euro.