Unfall: zwei Menschen verletzt

Delmenhorst Der Verursacher eines Unfalls am Dienstag in Delmenhorst, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden, soll unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 21-jähriger Delmenhorster geriet gegen 19 Uhr mit seinem Pkw an der Kreuzung zur Mühlenstraße aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem Wagen einer 24-jährigen Ganderkeseerin zusammen. Sie und ihre 22-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein Urintest des Unfallverursachers war positiv auf Kokain, so dass ihm Blut entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Schaden beträgt etwa 5500 Euro.