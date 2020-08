Ungültiger Bußgeldkatalog: Stadt Delmenhorst zahlt Bußgelder nicht zurück

Butjadingen

Nordsee-Lagune In Butjadingen Besucheransturm – Polizei und Security müssen nachhelfen

Trotz Corona ist der Besucheransturm in der Nordsee-Lagune groß. Am Einlass bilden sich Schlangen. Nicht jeder Gast hält sich an die Abstandsregeln. Von chaotischen Szenen ist die Rede. Was ist dran?