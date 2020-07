Unterhaltung: Auf Picknickdecken das Open-Air-Kino genießen

Delmenhorst Mit dem Open-Air-Kino im Fackelschein auf der Burginsel startet das Kulturbüro einen Corona-konformen Testlauf für weitere Kulturveranstaltungen. Das teilte die Stadt Delmenhorst nun mit. Zunächst sind zwei Vorstellungen am Freitag und Samstag, 17. und 18. Juli, jeweils ab 22 Uhr (Einlass ab 21.15 Uhr) geplant.

Die Reihe startet am Freitag, 17. Juli, mit dem Film „Das perfekte Geheimnis“, der ab zwölf Jahren freigegeben ist. Drei Frauen und vier Männer kommen eines Abends zum Essen zusammen und haben eine Idee für ein Spiel. Dazu legt jeder sein Handy in die Mitte des Tisches. Ganz egal, wer nun Bilder oder Nachrichten geschickt bekommt – alles muss mit den anderen geteilt werden.

Am Samstag, 18. Juli, folgt der Film „Willkommen bei den Hartmanns“, ebenfalls ab zwölf Jahren zugelassen. Der Familie Hartmann stehen turbulente Zeiten bevor, als Mutter Angelika nach dem Besuch eines Flüchtlingsheims beschließt, gegen den Willen ihres Mannes Richard mit Diallo einen der dortigen Bewohner bei sich aufzunehmen.

Vor der Leinwand werden für die Besucher Picknickplätze markiert. Auf diesen können sich zunächst jeweils maximal fünf Personen mit einer mitgebrachten Picknickdecke und eigener Verpflegung einrichten und die Filme gemeinsam genießen. Die Plätze werden zugewiesen – erst am Platz darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgelegt werden. Ein gastronomisches Angebot wird es bei den Kinoabenden noch nicht geben. Beim Ticketkauf ist die Gruppengröße anzugeben, so dass die Picknickplätze auf der Burginsel vorbereitet werden können. Beim Kartenverkauf werden Kontaktformulare für jeden Teilnehmer ausgeteilt, die ausgefüllt am Vorstellungsabend abgegeben werden müssen.

Karten gibt es bereits im Vorverkauf beim Kulturbüro. Sie kosten fünf Euro. Aufgrund der Rathausschließung können sie am Kulturbüro-Fenster an der Brunnenseite oder nach vorheriger telefonischer Terminabsprache im Büro erworben werden.