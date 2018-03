Delmenhorst Wer hartnäckig schwänzt, bekommt von der Stadt ein Bußgeld aufgebrummt, fast immer 200 Euro. Auf Antrag beim Jugendrichter kann die Geldstrafe in 25 Stunden gemeinnützige Arbeit umgewandelt werden. Wird diese nicht abgeleistet, wird der Jugendliche in den Arrest gesteckt, zumeist an den Wochenenden in der Verdener Jugendarrestanstalt. Tritt er die Arreststrafe nicht an, wird er von der Polizei abgeholt oder gesucht und nach Verden verfrachtet. So läuft es in Delmenhorst seit weit über zehn Jahren mit hartnäckigen Schulverweigerern von 14 bis 18 Jahren.

Ursachen fürs Schwänzen suchen

Aber erreicht die Justiz etwa damit, dass sich Schulschwänzer in vorbildliche und pflichtbewusste Schüler verwandeln? Wäre es nicht nachhaltiger, den Ursachen für die Schulvermeidung, etwa Mobbing, Depressionen oder zerrüttete Familienverhältnisse oder alles zusammen, im Einzelfall auf den Grund zu gehen und gegebenenfalls für Abhilfe zu sorgen?

Familienrichter mit einbeziehen

An diesem Punkt will Detlev Lauhöfer, seit September 2017 Direktor des Delmenhorster Amtsgerichts und von Haus aus Familienrichter, ansetzen: „Bevor wir auf die Arrestschiene kommen, schalten wir das Familiengericht ein und nehmen damit die Pädagogik mit ins Boot.“ In Wildeshausen – dort war Lauhöfer zuvor Amtsgerichtsdirektor – habe das gut geklappt: „Im vergangenen Jahr sind in Wildeshausen 17 von 18 Verfahren anders gelöst worden.“

Bis zum Sorgerechtsentzug

Lauhöfer weiß, dass ein Schreiben vom Familiengericht im Briefkasten „bei manchen Eltern mehr Eindruck macht“ als ein Bußgeldbescheid. Schließlich könnte ein Verfahren vor dem Familiengericht wegen Schulverweigerung des eigenen Kindes bis zum Entzug des Sorgerechts gehen. Das neue Verfahren, das die Eltern ganz klar zu verstärkter Kooperation in Bezug auf das Kindeswohl auffordert, soll im Mai starten.

432 Schulversäumnisverfahren

Im vergangenen Jahr waren in Delmenhorst und Ganderkesee bereits 432 sogenannte Schulversäumnisverfahren von Ein- und Mehrfachverweigerern anhängig, darunter „sehr viele Verfahren, in denen wir Arrest verhängen“, wie Jugendrichter Thomas Pünjer berichtet. Im Jahr 2016 waren es lediglich 383 Verfahren.

Ziel: „Kinder in die Schule kriegen“

Kinder im Alter von unter 14 Jahren bleiben bei der bisherigen Praxis unberücksichtigt. Denn heute sei es nicht üblich, dass sich das Jugendamt ans Gericht wendet, wenn es davon Kenntnis erhält, dass ein Kind die Schule meidet, sagt Pünjer. Vielleicht wäre es gut, wenn sich dies mit der neuen Praxis ändern würde, denn „was Familien- und Jugendrichter wollen, ist, jemanden in die Schule zu kriegen“.