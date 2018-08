Delmenhorst Eine Trennung ist für Eltern immer eine Krise, auch wenn sie noch so harmonisch verläuft. Für sie gehen bei Trennung und Scheidung Lebensentwürfe kaputt. „Die Trennung bedeutet aber erst recht eine Krise für die Kinder“, sagt Andreas Höhn, Leiter der psychologischen Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg. Aus diesem Grund hat die Beratungsstelle ihr Angebot für in Trennung lebende Eltern erweitert und bietet ab Oktober erstmals den kostenfreien Kurs „Unser Kind im Fokus“ an.

Eltern sollen vor dem Hintergrund ihrer eigenen Lebenskrise lernen, wie sie den Blick wieder auf ihre Kinder richten. Der Bedarf an Beratung, das wissen der Diplom-Psychologe und seine Mitarbeiter aus ihrer Arbeit, ist hoch: „Eltern brauchen und wollen Unterstützung.“

Mit dem Kurs möchte die Beratungsstelle eine wichtige Lücke schließen: Individuelle Beratung bei Trennung erhalten Familien bei der Einrichtung in der Bismarckstraße 26 schon lange. Auch ein Gruppenangebot für Kinder getrennter Eltern gibt es dort bereits seit einigen Jahren. Ein Gruppenangebot für Eltern hat allerdings bislang gefehlt. Die Beratungsstelle reagiert damit auf eine steigende Nachfrage.

Der Kurs ist in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich alle zwei Wochen im Wechsel treffen. Im Idealfall melden sich beide Elternteile an, sie werden dann aber in verschiedenen Gruppen untergebracht. Diese setzen sich jeweils aus sowohl Müttern als auch Vätern zusammen. Die Teilnehmer sollen dadurch lernen, auch die jeweils andere Sichtweise zu verstehen. „Das Ziel ist letztendlich, ein Verständnis für beide Seiten zu entwickeln, um dem Kind das Beste zu geben“, betont Annette Schlüter, die den Kurs gemeinsam mit Andreas Dirks leitet. Die Eltern erarbeiten in dem Kurs, wie sie die Bedürfnisse ihrer Kinder wahrnehmen, und entwickeln Strategien, damit umzugehen. Das Psychologenteam aus Annette Schlüter und Andreas Dirks spricht dabei spezielle Themen an und vermittelt Fachwissen. Rollenspiele werden gespielt und Fakten aus der aktuellen Forschung zu Scheidungen werden eingebracht. Nicht zuletzt können sich Eltern mit Trennungserfahrung untereinander austauschen und erkennen, dass es Anderen ähnlich geht.• Beginn ist am 15. Oktober für die eine, am 22. Oktober für die andere Gruppe. Er findet sechsmal jeweils von 19 bis 21 Uhr in der Psychologischen Beratungsstelle an der Bismarckstraße 26 in Delmenhorst statt. Anmeldung (bis 17. September) und weitere Informationen vor Ort unter Telefon 04221/14 141 oder per E-Mail an psychologische-beratungsstelle@delmenhorst.de