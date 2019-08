Delmenhorst Sonnenschein, blauer Himmel und vereinzelte Wolken. Für einen ahnungslosen Betrachter, der am Donnerstagmorgen um kurz nach zehn Uhr von den Graftwiesen in die Innenstadt unterwegs war, schien es ein normaler Tag zu sein.

Auf den ersten Blick erinnerte kaum noch etwas daran, was sich hier und in der gesamten Stadt Delmenhorst abgespielt hatte. Einzig auf der Hotelwiese stand noch Wasser, auf dem es sich die Enten gut gehen ließen.

50 Zentimeter Wasser

Über 50 Zentimeter hohes Wasser auf den Straßen, Autos die in den Wassermassen feststeckten, gesperrte Unterführungen, überflutete Keller und Tiefgaragen, hochgedrückte Schacht- und Gullydeckel. Was um kurz nach 19 Uhr an Wassermassen über die Stadt Delmenhorst hereinbrach, das hatte auch Feuerwehrchef Thomas Stalinski noch nicht erlebt. „Ein erstes Gewitter im Nordwesten der Stadt hatten wir mit unseren eigenen Feuerwehrkräften noch ganz gut im Griff“, sagte er. Zwar sei man vor möglichen Gewittern gewarnt gewesen, doch die aus Damme kommende Gewitterfront sei gerade erst gemeldet worden, da entlud sie sich mit voller Kraft über Delmenhorst. „Auf sowas kann man sich nicht vorbereiten“, so Stalinski.

Alarmierungen im Minutentakt wurden entgegengenommen, der letzte der insgesamt 150 abgearbeiteten Einsätze war am Donnerstag um 5 Uhr beendet. Neben den Einsatzkräften aus Delmenhorst kamen auch benachbarte Feuerwehren aus den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch sowie das Technische Hilfswerk (THW) und die Werksfeuerwehr der DLW zur Unterstützung.

Koordiniert wurden die Einsätze über einen Führungsstab, der in der Feuerwache eingerichtet war. „Wir haben eine Priorisierung vorgenommen“, erklärte Thomas Stalinski.

Opfer des Starkregens wurde unter anderem die Käthe-Kollwitz-Grundschule. Das Wasser drückte über ein undichtes Rohr und überschwemmte die Mensa und einen Klassenraum. Auch die Fußballer vom SV Atlas wurden während der Oberliga-Partie gegen gegen den MTV Eintracht Celle vom Unwetter heimgesucht. Die Partie wurde nach 20 Minuten zunächst unterbrochen, später dann abgebrochen.

Am Freitag Unterricht

Nach dem starken Regen haben nun die Aufräumarbeiten begonnen. In der Käthe-Kollwitz-Grundschule wird das Wasser abgepumpt, der Unterricht findet an diesem Freitag wieder statt. Die Stadtwerkegruppe Delmenhorst teile dazu mit, dass die Schäden der eigenen Anlagen überschaubar seien und kurzfristig behoben werden.

Dazu wurden diverse verlorene und abgerissene Kennzeichenschilder nach Ablaufen des Wassers aufgefunden. Diese befinden sich auf der Wache der Polizei.

-> Oldenburger Land, Seite 9