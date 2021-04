Ursache ungeklärt: Müllcontainer gerät in Delmenhorst in Brand

Delmenhorst Aus ungeklärter Ursache ist am Donnerstag gegen 1.05 Uhr ein Müllcontainer an der Breslauer Straße in Delmenhorst in Vollbrand geraten. Wie die Polizei mitteilt, griff das Feuer auch auf zwei weitere Müllcontainer sowie eine angrenzende Hecke über. Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst löschte den Brand, sodass lediglich ein geringer Sachschaden, in Höhe von etwa 1000 Euro, entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.