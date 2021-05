Ursache ungeklärt: Rund 80 000 Euro Schaden bei Brand in Delmenhorst

Delmenhorst Wieder hat es in einem Haus in Delmenhorst gebrannt und wieder ist hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, geriet eine leerstehende Doppelhaushälfte an der Jägerstraße am Mittwoch gegen 3.20 Uhr aus ungeklärter Ursache in Brand. Als eine Nachbarin Funkenflug und Rauch sah, rief sie die Feuerwehr. Als die Delmenhorster Berufsfeuerwehr mit zwölf Fahrzeugen anrückte, schlugen Flammen aus dem Dach. Der Brand wurde schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf die angrenzende, ebenfalls unbewohnte Doppelhaushälfte, verhindert. An der Doppelhaushälfte, die Eigentum der Stadt ist, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 80 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.