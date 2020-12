VBN-Kurzticket gilt nicht in Delmenhorst

Delmenhorst Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) führt im kommenden Jahr ein Kurzstrecken-Ticket für 1,50 Euro ein, das ab Einstieg für drei weitere Stationen in Bussen und Straßenbahnen gilt – allerdings nicht in Delmenhorst. Dort gebe es schon das „City-Ticket“ der Delbus, erklärt VBN-Sprecher Eckhard Spiethoff. Es ist nur in den in Delmenhorst verkehrenden Linienbussen erhältlich und wird nur von diesen Unternehmen anerkannt. Das City-Ticket für den Innenstadtbereich kostet 1,75 Euro und ist damit geringfügig teurer als das neue Kurzstrecken-Ticket des VBN. „Dafür ist es aber nicht auf drei Haltestellen begrenzt“, so Spiethoff.