Veranstaltung Abgesagt: Nun doch keine Autodisco in Delmenhorst

Delmenhorst Es sollte wohl nicht sein: Die 1. Delmenhorster Autodisco am Freitag, 12. Juni, und das 1. Delmenhorster Autokonzert am Samstag, 13. Juni, auf dem Parkplatz Grafttherme werden ersatzlos wieder abgesagt.

„Es sind nicht etwa technische Probleme oder Krankheiten einiger Künstler oder irgendwelche anderen eventuell sogar vorgeschobenen Gründe, die in diesem Fall zu einer Absage geführt haben“, betont Veranstalter Heinz Bußmann. Grund sei das mangelnde Interesse in Delmenhorst und Umgebung und der daraus resultierende schlecht laufende Vorverkauf.

Nach wie vor seien sie als Veranstalter von der Grundidee und vom Zeitpunkt der Veranstaltungen überzeugt. Die entsprechende Unterstützung von vielen Seiten habe in der Anfangsphase der Organisation auch entsprechende Motivation und Auftrieb gegeben.

Doch obwohl es noch gut zwei Wochen bis zum Veranstaltungstermin gewesen wären, stehe man als Veranstalter vor der Entscheidung, „rechtzeitig die Bremse zu ziehen“, so Bußmann. „Vor allem dann, wenn weitere Kosten aufgelaufen wären.“

Ein weiter wesentlicher Punkt, der für ihn eine Rolle spielte: Es widerstrebe ihm, einem Gastronomen oder Schausteller vorab fälliges Standgeld in Rechnung zu stellen oder einem Werbepartner den Aushang seiner Werbung, und dann wissentlich eine Veranstaltung mit nur wenigen Besuchern durchzuführen.

„Gleichartige Events in ganz Deutschland laufen sehr gut“, so Bußmann. Doch über die Gründe nachzudenken, wieso es hier nicht angenommen wurde, sei wenig sinnvoll. „Wir haken dieses Kapitel ab und schauen in die Zukunft.“ Gekaufte Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.