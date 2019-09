Delmenhorst Der diesjährige Weltkindertag steht unter dem Motto „Wir Kinder haben Rechte!“. In Delmenhorst wird im Rahmen dieses Tages zum 9. Mal ein großes Kinderfest gefeiert. Es findet am Samstag, 21. September, von 11 Uhr bis 14 Uhr in und vor dem Jute-Center in Delmenhorst statt.

Rund 20 Vereine und Organisationen laden dabei wieder zu vielen kostenlosen Aktivitäten wie Wurf- und Wasserspiele, Speedtester, Torwand- schießen, Angeln, Jakkolo, Sport Stacking, Basteln und Schminken. Es wird für Kinder aller Altersstufen etwas vorbereitet, heißt es in einer Ankündigung.

In diesem Jahr sind zum ersten Mal das Familienzentrum Villa und die Arbeiterwohlfahrt mit einem Stand dabei. Im Showprogramm treten erstmalig eine arabisch-deutsche Kindergruppe, das Familienzentrum Wolle und die Ballettschule Arabesque auf. Durch das Programm führt Jörg Bernhardt vom Deutschen Kinderschutzbund. Um 14.30 Uhr wird im „Maxx“ der Kinderfilm „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ gezeigt. Der Eintritt kostet 3,50 €Euro.

Mit dem Motto „Wir Kinder haben Rechte!“ wollen „Unicef Deutschland“ und das Deutsche Kinderhilfswerk die Forderung unterstreichen, dass alle Kinder besser über ihre Rechte informiert, dass sie ernster genommen und mehr an der Gestaltung unserer Gesellschaft beteiligt werden müssen. Am 20. November feiert die UN-Konvention über die Rechte des Kindes ihren 30. Geburtstag. „Das Kinderrechtsjahr 2019 eröffnet die Chance, dass Regierungen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und nicht zuletzt Kinder und Jugendliche selbst sich noch stärker für die Verwirklichung der Kinderrechte für jedes Kind engagieren“, erklärte Christian Schneider, Geschäftsführer von „Unicef Deutschland“.

Unicef hat die deutschlandweite Umfrage „My Place. My Rights. Jetzt rede ich!“ für Kinder und Jugendliche gestartet, um zu erfahren was ihnen in ihrer Schule, ihrer Stadt oder ihrem Dorf wichtig ist – und was verbessert werden sollte. Die Ergebnisse werden zum Tag der Kinderrechte veröffentlicht.

Hier kann der Fragebogen ausgefüllt werden www.unicef.de/jetzt-rede-ich